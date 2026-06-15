宮内庁は１５日、公式インスタグラムを更新。オランダを訪問中の天皇皇后両陛下が、サッカーＷ杯を観戦された様子を投稿した。この日、「スポーツはつながりを深めます！ 国王王妃両陛下と天皇皇后両陛下は、『オレンジのライオン』と『サムライブルー』がＦＩＦＡワールドカップ２０２６のグループリーグ初戦においてダラスで対戦する様子を、オランダで共に観戦しています。」とのメッセージとともに、天皇、皇后両陛下と