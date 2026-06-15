東京ディズニーリゾート パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」のレストラン「カシュカシュ」にて、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間、「シェフズマルシェ 地中海〜スペイン・ギリシャ〜」を開催中！浦安ブライトンホテル東京ベイが届けるこの夏のビュッフェは、スペインやギリシャをはじめとした地中海地方の伝統料理や定番メニューを豊富にラインナップした特別なマルシェ体験です。音と香りに誘われ