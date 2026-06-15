北中米Ｗ杯、日本―オランダ戦でＮＨＫの中継に登場した元日本代表ＭＦ本田圭佑ががＳＮＳを更新。反響を呼んでいる。本田は１５日、自身のインスタグラムに「ＡｔｔｈｅＡＴ＆Ｔｓｔａｄｉｕｍｗｉｔｈｓｏｍａｎｙｆａｎｓｆｒｏｍａｌｌａｒｏｕｎｄｔｈｅｗｏｒｌｄ．ＴｈｅＷｏｒｌｄＣｕｐｔｒｕｌｙｉｓｓｐｅｃｉａｌ．」（世界中からのファンが集まるスタジアムにて。Ｗ杯は本当