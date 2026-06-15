１４日、チームのゴールを喜ぶ日本の小川航基（左）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）【新華社ダラス6月15日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は現地時間14日、米ダラス市のダラス競技場で1次リーグF組初戦が行われ、日本は2-2でオランダと引き分けた。１４日、チームのゴールを喜ぶ日本の小川航基（左）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）１４日、ヘディングで競り合うオランダのデヨング（右）と日本の谷口彰悟