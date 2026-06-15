アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を受け、週明けの東京株式市場は、ほぼ全面高の展開となっています。平均株価は初めて6万9000円台をつけました。中継です。3か月以上にわたり市場が待ち望んでいた戦闘終結に向けた合意。これを受け、日経平均株価は史上初の7万円が視野に入る水準まで一気に上昇しました。担当者「先ほど、ニュースでアメリカとイランの合意、19日にジュネーブでという報道もありましたので」日経平均株価