東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が15日、自身のXを更新。日経平均株価が急上昇している中で、株やFXなどで後悔した画像（スクリーンショット）を投稿した。【画像】気になる！持っていたら爆益…爆損した水谷隼の保有株定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「先週買った日に大暴落して損切りしたから当然持ってない」と画像を公開。画像ではキオクシアや古河電工、ソフトバン