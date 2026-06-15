気象台は、15日午前11時55分に、レベル４大雨危険警報を五戸町に発表しました。三八上北では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■青森市●レベル３大雨警報■黒石市●レベル３大雨警報■十和田市●レベル２大雨注意報■平川市●レベル２大雨注意報■七戸町●レベル２大雨注意報■五戸町●レベル４大雨危険警報【発表】■新郷村●レベル３大雨警報【発表】