犯罪被害者やその家族が刑事手続きに参加する制度の拡充を検討するため、平口洋法務大臣はきょう（15日）、刑事訴訟法などの見直しを「法制審議会」に諮問しました。2007年の改正刑事訴訟法で導入された「被害者参加制度」は、被害者や代理人弁護士が刑事事件の被告に法廷で質問したり、求刑に意見をしたりすることができる制度ですが、対象は殺人や危険運転致死傷など、「人の生命、身体または自由を侵害する罪」に限られています