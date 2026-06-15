韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』25話にて、客室乗務員（CA）のヒョンジが、元恋人であるベクヒョンの日記に綴られていた自分への深い愛情とすれ違いの記憶を知り、激しい後悔とともに大号泣する場面があった。【映像】元カレが去り大声で泣き出すCA美女『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リア