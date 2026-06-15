石川県羽咋市で新たに放鳥されたトキ＝14日（ユーチューブの石川県公式チャンネルから）石川県は15日、能登半島に位置する同県羽咋市で14日に国の特別天然記念物トキ10羽が新たに放鳥されたと発表した。5月31日に本州で初めて放鳥された8羽と合わせ、新潟県の佐渡島から移された18羽が全て放たれた。石川県によると、今回の10羽は5月31日から仮設ケージで飼育し、周囲の環境に慣らしてきた。6月14日は午前9時半にケージを開放