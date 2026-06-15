◇米女子ゴルフツアーダウ選手権最終日（2026年6月14日ミシガン州ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）ダブルス戦の最終ラウンドがフォアボール（各自のボールでプレーしていい方のスコアを採用）で行われ、7位から出た古江彩佳（25＝富士通）＆西村優菜（25＝スターツ）組は7バーディー、ボギーなしの63をマークし、通算12アンダーで5位に入った。小柄な2人が組んだ「Minis」はともに今季自己最高成績で大会を終えた