イタリアを訪問中の高市総理は午後、メローニ首相との首脳会談に臨みます。次期戦闘機の共同開発や宇宙を含む科学技術などの協力を推進したい考えです。ヨーロッパを歴訪中の高市総理は日本時間のきょう未明、2か国目となるイタリアに到着しました。イタリアを訪問するのは就任後初めてで、午後、メローニ首相と対面では2度目となる首脳会談に臨みます。会談では、宇宙に関する共同声明やサプライチェーンの強靱化を含めた産業協力