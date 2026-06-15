◇サッカー FIFAワールドカップ2026グループステージF組第1節日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)オランダのロナルド・クーマン監督が2度のリードを追いついた日本について、敬意を表しました。オランダは後半5分、セットプレーでDFフィルジル・ファンダイク選手が得点。直後にMF中村敬斗選手に追いつかれますが、7分後にクリセンシオ・サマーフィル選手の豪快なミドルシュートが決まり、勝ち越します。それで