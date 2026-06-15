中計「WELLNEO VISION 2027」3年目ウェルネオシュガーは、中期経営計画「WELLNEO VISION 2027」（2025年3月期〜2028年3月期）の3年目を迎え、SugarセグメントとFood＆Wellnessセグメントの両輪で事業の強化・拡大を進めている。5月27日の決算説明会で山本貢司社長は「Sugarの基盤強化は着実に進み、この2年間で約12億円（営業利益）のシナジーを実現した。中計目標である15億円に向け、全国5工場の最適化により生産・物流・調