ここ数年続く猛暑。残暑も年々後ろにずれ込み、「二季」や「五季」といった言葉が生まれるほど長い夏が定着してきた。気象庁も最高気温が40℃以上の日を「酷暑日」と正式に命名。今年は何回ぐらい、このお知らせを聞くのだろうか。▼楽天市場が先頃発表した「夏のトレンド予測」2026年版では「夏の風物“新”グルメ」として「辛酸冷・麺」「たのしそうめん」「ひんやりとろ変スイーツ」「冷凍アレンジ」「いえなかかき氷専門店」