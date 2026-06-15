全国の教師が児童を盗撮した画像をSNSで共有していた事件の裁判で、横浜市の元小学校教師の男に懲役8年の判決が言い渡されました。横浜市の元小学校教師・小瀬村史也被告(38)は去年、勤務先の小学校で女子児童の下着を盗撮しSNSで共有したほか、リコーダーに体液をかけるなどあわせて30の罪に問われ、いずれも起訴内容を認めていました。名古屋地裁は15日の判決で、懲役10年の求刑に対して、これまで判決を受け