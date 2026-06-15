ポルトガル代表の主将を務めるアル・ナスル所属のFWクリスティアーノ・ロナウドが、ワールドカップ開幕を前に自身のコンディションに対する疑問の声へ反論した。『MARCA』が伝えている。現在41歳のロナウドは、コンゴ民主共和国代表との初戦を前に行われた会見に出席。年齢による衰えを指摘する声について問われると、「コンディション面は問題ない。試合を見ていないのか？」と自信をのぞかせた。ポルトガル代表は今大会の優勝候