MATCH 92026年6月15日 8:00キックオフ（会場：フィラデルフィアスタジアム）コートジボワール 1-0 エクアドルドイツ代表がグループE初戦で7得点の大勝を収めたなか、決勝トーナメント進出を狙うコートジボワール代表とエクアドル代表が激突した。エクアドルは南米予選最少失点、コートジボワールも予選では非常に失点が少なく互いに守備の堅さが目立つチームだったが、この試合ではまずエクアドルがボールを握る形でスタートする。