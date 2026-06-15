日本時間の15日、日本代表のW杯初戦が行われた。相手はグループステージ最大の壁とされる強豪オランダだ。日本は2度に渡ってオランダにリードを奪われる形となったが、57分に中村敬斗、そして89分に小川航基のヘディングが鎌田大地に当たってネットを揺らし、土壇場で試合を振り出しに戻し、2-2の引き分けに持ち込んだ。追いついた日本にとってはポジティブな勝ち点1となったが、終盤5バックに変えて守り切りを狙ったオランダとし