楽天モバイルは、楽天モバイルユーザーを対象に、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマWEB」の月額コース料金の20％分を最大3カ月間、楽天ポイントで還元するキャンペーンを開始した。期間は8月31日まで。 キャンペーンは、ピッコマのサービス開始10周年を記念したもの。「ピッコマ」のWeb版における月額コースへの申し込みが対象で、月額料金の20％分の楽天ポイントを