元ギャルママモデルの日菜あこが14日に自身のアメブロを更新。ミスタードーナツで偶然手に入れることができた人気商品についてつづった。この日、日菜は「昨日の帰り夜の19時ごろだった」と述べ、ミスタードーナツの前を通りかかった際に「10人くらい並んでて」と行列ができていたことを報告。当初は「半額セールでもやってるのかな？」と思っていたそうだが、流行している『もっちゅりん』が販売されているのを発見したと明かした