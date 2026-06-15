大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが13日に自身のアメブロを更新。高校2年生の長女・百華さんの弁当の変化についてつづった。この日、倉実さんは「今週のWakaのお弁当は3回」と切り出し「鮭弁、親子丼、鰤の照り焼き弁」と作った弁当を写真とともに紹介。初めて親子丼を弁当に入れたことを明かし「食中毒を避けるために卵によく火を落としましたが美味しく食べられたみたいで良かったです」と安堵した様子