これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にカミナリ注意報が発表されています。県内では、急な強い雨や落雷にご注意ください。 ◆15日(月)これからの天気 上・中越を中心に雲が広がりやすいでしょう。夕方までは雨雲が湧きやすいため、にわか雨や雷雨に注意が必要です。 降水確率は、午後6時にかけては20～30%のところが多くなっています。湯沢町は40%です。 ◆15日(月)の予想最高気温