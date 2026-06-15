2点目を決めたサマーフィルらを下げて守備に回ったクーマン監督の采配を疑問視する声が上がっているC)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）グループF初戦、日本とオランダのゲームが現地時間6月14日に行われ、2-2のドロー決着に終わった。後半に先制したオランダに終盤まで1-2とリードを奪われながらも、最後は日本が追いつく展開となり、勝点1を分け合う結果となった。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！