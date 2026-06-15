日本の組織的な守備にオランダも苦しんだ(C)Getty Images難敵を相手に“執念のドロー”だ。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）F組初戦が米テキサス州ダラスで行われ、森保一監督率いる日本代表（FIFAランク18位）は、オランダ代表（同8位）と対戦。2−2で引き分け、大きな勝ち点1を手にした。この戦いぶりには、相手主将も舌を巻いている。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞