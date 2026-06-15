トランプ政権による輸出規制を受けて、AnthropicのAIモデル「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」の提供が停止されました。この措置の背景には、AmazonのCEOであるアンディ・ジャシー氏が政権当局者に対し、Anthropicのモデルがサイバー攻撃に悪用され得る情報を出力したという懸念を伝えたことがあると報じられています。Amazon CEO’s Talks With U.S. Officials Triggered Crackdown on Anthropic Models - WSJhttps://www.w