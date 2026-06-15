ルーター製品を販売するNetgearは競合のTP-Linkと複数回にわたる法廷闘争を繰り広げています。新たに、TP-Linkの「中国から分離してアメリカで独立した」という主張には誤りがあるとする訴訟をNetgearが提起しました。Netgear countersues TP-Link, saying firm 'remains, at its core, a Chinese company selling Chinese-made products' - alleges its 'American company' rebrand is false advertising | Tom's Hardwarehttps:/