FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と2−2で引き分けた。後半開始早々にフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれた日本だったが、失点直後に中村敬斗が相手GKのニアサイドを抜く強烈な一撃を沈めて試合を振り出しに。その後再びリードを許すも、89分に伊東純也のCKから最後は鎌田大地の頭に当たったボールがゴールに吸い込まれ、土壇場で同点に追い付いた。