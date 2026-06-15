かつて横浜F・マリノスを指揮し、セルティックでは日本代表FW前田大然らを指導したこともあるアンジェ・ポステコグルー氏が、オランダ代表と対戦した日本代表に言及した。FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と対戦。2度ビハインドになったものの、中村敬斗のゴールと、コーナーキックから小川航基のヘディング弾が最後は鎌田大地に当たった形で同点弾を奪い、2−2のドローに終わっ