日本代表は14日、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第1節でオランダ代表と対戦し、2−2で引き分けた。この結果、2018年の森保ジャパン発足から続く“対欧州勢無敗”を継続した。2022年に行われた前回のFIFAワールドカップの決勝トーナメント1回戦では、クロアチア代表にPK戦の末に敗れたが、公式記録上は引き分け扱い。森保ジャパンの対欧州勢の戦績は8勝2分け0敗となった。成績は以下の通り。vsセルビア代表【1-0／◯