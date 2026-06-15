日本代表は14日、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第1節でオランダ代表と対戦し、2−2で引き分けた。オランダ代表に二度リードを許す展開の中、日本代表は終了間際の88分にCKから同点に追いつく。伊東純也のCKを頭で合わせた小川航基のゴールかと思われたが、最後は鎌田大地の頭をかすめており、公式記録は鎌田のゴールとなった。小川は「大地くんが触っていなければ普通にキャッチされていたかもしれないですし、ここ