サマーマイルシリーズ第１戦、第２回しらさぎステークス・Ｇ３は６月２１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。ベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は２走前に六甲ステークスを勝ち、前走の読売マイラーズカップで０秒１差３着と充実している。マイルでは５戦３勝、３着が２回と全て馬券圏内で、ベストの距離だ。ここを目標に乗り込みは順調で、重賞初勝利の好機だ。ファーヴェント（