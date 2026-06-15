FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダと日本が対戦。試合終盤に鎌田大地が同点ゴールを決め、2−2の引き分けに終わり、勝ち点1を分け合って、両者大会スタートとなった。天皇皇后両陛下は現在オランダを公式訪問されており、ウィレム・アレクサンダー国王夫妻と試合を観戦された様子が、宮内庁公式インスタグラムで掲載。「スポーツはつながりを深めます！国王王妃両陛下と天皇皇后両陛下は、『オレンジのライオン