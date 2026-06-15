◆米男子ゴルフ下部ツアーオキュネット・クラシック最終日（１４日、米テキサス州タスコサＧＣ＝７０９１ヤード、パー７０）４打差２位で出た石川遼（カシオ）は３バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算１２アンダー。ツアー初優勝には届かなかったが、今季自己最高の３位に入った。３１位から出た杉浦悠太（フリー）は６７で回り６アンダーの２１位だった。６９のザック・フィッシャー（米国）が１４アンダーで逃げ