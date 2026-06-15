フランスで、15日からG7サミット＝主要7か国首脳会議が始まります。首脳らの到着を前に、町は厳戒態勢となっています。フランスのエビアンでは14日、G7サミットが15日から始まるのを前に、会場のホテル周辺の検問が強化されました。サミットにはアメリカのトランプ大統領や日本の高市首相ら各国の首脳らが訪れるため、AFP通信によりますと、フランスではおよそ1万4000人の警官らが動員され、テロ警戒などにあたっています。一方、