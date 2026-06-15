◆米女子ゴルフツアーダウ選手権最終日（１４日、ミシガン州ミッドランドＣＣ＝６３０１ヤード、パー７０）ホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールで最終ラウンドが行われ、４位スタートの勝みなみ（明治安田）、渋野日向子（サントリー）組が６５で回り、通算１２アンダーで古江彩佳（富士通）、西村優菜（スターツ）組と並んで日本勢トップの５位に入った。３年連続のタッグとなった「ひなみな」が、上位で大