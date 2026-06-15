5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき、25）が14日、自身のインスタグラムを更新。同日に放送された日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜後7：58）に出演し、タレント・宮川大輔（53）とともにカナダ・サレーで開かれた大人気フードフェスに参加。体を張って“大食い”に挑む姿は視聴者やファンから大きな反響を呼んだ。【写真】「嬉しそう」“お祭り男”のはっぴで宮川大輔と“滅ポーズ