ワールドカップ初戦で日本代表のゲームキャプテンを務めたMF堂安律。チームとして共通認識を持って焦れずに戦えたことが貴重な勝ち点1獲得につながったと考えている。日本代表は現地時間14日、FIFAワールドカップ2026・グループF第1節でオランダ代表と対戦し、2−2で引き分けた。ワールドカップ初戦は後半に2度のリードを奪われる厳しい展開となったが、57分に中村敬斗、88分に鎌田にゴールを奪い、強豪相手に2度追いついて