ジュビロ磐田は15日、2026−27シーズンからの新監督に秋葉忠宏氏を迎え入れたことを発表した。同時に、三浦文丈監督の契約解除も伝えられている。磐田は明治安田J2・J3百年構想リーグを全40チーム中32位で終えた。同シーズンは、2025年9月より磐田でコーチを務めていた志垣良氏を監督に据えて、同監督下でスタートしたものの、地域リーグラウンド・EAST−Bグループで低迷が続き、4月22日には同監督との契約解除を発表。コーチ