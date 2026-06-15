◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表が、同８位のオランダと２―２で引き分けた試合で、ＭＦ久保建英が左膝を痛めて途中交代。試合後、車いすで会場を後にした。Ｆ組１次リーグ第２戦のチュニジア戦（日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、状態が心配される。久保は先発したオランダ戦では左サイドからのパスで、後半１２分のＭＦ中