◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は前走のヴィクトリアマイルで６着。外枠から先行策に出たが、脚がたまらず伸びを欠いた。戦前から上原佑調教師が「ベストは１８００〜２０００メートル」と話していたように、やはりマイルＧ１のペースは忙しかった印象を受ける。その後いったんは休養に入る予定だったが、調教師たっ