歌舞伎俳優の中村橋之助が１４日、テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」に、新妻・能條愛未とともに出演。母・三田寛子から厳しく言われた金銭感覚について振り返った。この日は５月末に盛大な結婚披露宴を行ったばかりの２人。収録時は披露宴前だったが、出会いからプロポーズまでの経緯などを楽しそうに振り返った。橋之助は、指輪をプレゼントしようと思い、「どんなのがいい？」と聞いたものの、指輪の値段など全く知