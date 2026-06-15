俳優の坂東龍汰（29）が、14日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。自身を生んだ亡き母について語った。同番組では、出演舞台「カッコーの巣の上で」の稽古風景に密着。1960年代の米オレゴン州の精神科病院を舞台に、院内の秩序を守ろうとする権力的な看護師長と、自由な患者の対立を描く物語で、坂東は過干渉な母親に怯える気弱な入院患者・ビリーを演じた。同作の演出・松尾スズキは、今回初顔合わせという坂