女優の鶴田真由（56）が15日までにインスタグラムを更新。愛犬との別れから「49日」を迎えたことを報告した。鶴田は56歳の誕生日を迎えた4月25日の投稿で「本日、お誕生日と共に愛犬のカカが天へと旅立ってしまいました」と報告し、「今日と明日は、私と夫が揃って一日家にいる日で、カカも二人に看取られたくて逝ってしまったのだと思います。17歳と5ヶ月でした。最期まで手のかからない良い子でした。きっと、カカは毎年思い出し