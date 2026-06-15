負傷の影響により『FIFAワールドカップ2026』に挑む日本代表から離脱したMF遠藤航が自身の公式Xアカウント（@wataru0209）を更新。オランダ代表と引き分けた日本にエールを送った。日本代表は日本時間の15日、『FIFAワールドカップ2026』のグループステージ第1節でオランダ代表と対戦。常にリードを許す苦しい展開ながら、2度のビハインドを追いついて2−2の引き分けに持ち込み、貴重な勝ち点1を手にした。試合後、遠藤は「