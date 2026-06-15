iDeCoの掛金上限が引き上げられると聞くと、「自分も上限まで出せばかなり節税できるのでは」と気になる人は多いでしょう。iDeCoは、掛金が全額所得控除になるため、所得税と住民税を下げる効果があります。 ただし、節税額は年収だけでなく、家族構成、社会保険料、生命保険料控除、住宅ローン控除、勤務先の企業年金の有無などで変わります。年収500万円の会社員なら、まずは無理なく出せる掛金で考えることが大切