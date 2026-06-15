現地6月14日、フランス・シャンティイ競馬場で行われた仏オークス・ディアヌ賞（G1・芝2100m）は、ライアン・ムーア騎乗のダイヤモンドネックレス（牝3・愛・A.オブライエン）が、ゴール前の激しい競り合いを制した。管理するエイダン・オブライエン調教師は、前週の仏ダービーに続く仏クラシック制覇となり、2026年シーズンの英愛仏クラシック競走で7勝目を挙げた。【レース動画】A.オブライエン師、英愛仏でクラシック今季7勝