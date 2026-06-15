キム・スヒョンを苦しめた“決定的証拠”は本物だったのか。YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」が公開したキム・スヒョンの暴露資料について、AI（人工知能）技術などを利用して捏造された可能性があるとする報道がなされた。【注目】キム・スヒョン、広告撮影で“復帰”へ6月14日に放送された韓国MBCの報道番組『探査企画ストレート』（原題）は、「社会的凶器・カロセロ研究所の暴露ビジネス」特集を通じて、最近拘束送致され