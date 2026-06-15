世界中がスポーツに熱を上げるワールドカップの季節、K-POPの存在感もまた大きくなっている。米ロサンゼルスのSoFiスタジアムで開催された「2026 FIFA 北中米ワールドカップ」の開幕式では、BLACKPINKのリサがステージを飾り、華やかなパフォーマンスで会場を沸かせた。【画像】リサ、W杯開幕式で華やかなステージ！さらに、今大会決勝戦のハーフタイムショーには、マドンナやシャキーラとともにBTSが立つ予定だとも報じられている