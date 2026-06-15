元ENHYPENのヒスン改めEVANが、ありのままの自分を表現したデビューシングルのコンセプトフォトを公開した。6月14日、EVANは公式SNSを通じて1stデジタルシングル『RIDE OR DIE』の第1弾コンセプトフォトを公開した。【写真】EVAN、東京散策“エモSHOT”「日本来てたの?!」今回の写真は、アーティストの素顔を映し出す最もプライベートな空間であるアトリエ（作業室）を背景に、EVANの深い内面を表現した。創作の過程で絡み合うさま